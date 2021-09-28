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Ворвались в квартиру: КГБ Беларуси сообщил о гибели своего сотрудника от рук IT-шника

Вторник, 28 сентября 2021, 23:17
скриншот

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси застрелили айтишника компании EPAM после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Источник: КГБ Беларуси, Euroradio

Дословно КГБ: "В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался".

Детали: Издание сообщает, что убитый парень – 31-летний айтишник Андрей Зельцер. На его работе в компании EPAM подтвердили информацию. У него был сын 8-9 лет и жена.

На видео, которое распространяют в соцсетях провластные беларусские telegram-каналы, видно, как силовики врываются в чью-то квартиру. В ролике идет нарезка с двух камер, одна из которых была в комнате у мужчины. На кадрах видно, как он стреляет из ружья, но кадров, как убили мужчину из квартиры нет.

На видео также видно женщину, государственные СМИ Беларуси сообщают, что ее также задержали как сообщницу убийства.

Внимание, видео 18+.

На фото – убитый Андрей Зельцер.

 

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенко
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