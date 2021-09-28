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Помер єдиний син Параджанова

Вівторок, 28 вересня 2021, 23:34
Помер єдиний син Параджанова
фото: Юрій Мечітов

Грузинський друг Сергія Параджанова і його один з останніх фотографів Юрій Мечітов повідомив про смерть сина кінорежисера – Сурена.

Джерело: Мечітов у Facebook

Пряма мова Мечітова: "Сумна звістка надійшла з Києва. Помер єдиний син Сергія Параджанова Сурен".

Деталі: Зазначається, що син Параджанова 1958 року народження.

Довідково: Сурен Параджанов проживав у Києві з матір'ю. Вона, дружина режисера Світлана Щербатюк-Параджанова, померла влітку минулого року на 82 році життя.

Параджанов – український та вірменський кінорежисер. Започаткував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу, який створював на засадах концептуалізму, хоча за життя ці твори перебували в андеграунді, і на виставках з'явились лише після смерті художника.

У 1990 році отримав звання народного артиста УРСР (посмертно), а у 1991 році — Державну премію України ім. Т. Шевченка (посмертно).

Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації фільму "Тіні забутих предків" у 1964 році.

Українська правда

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Теми: кіно
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