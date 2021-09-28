Умер единственный сын Параджанова

Грузинский друг Сергея Параджанова и его один из последних фотографов Юрий Мечитов сообщил о смерти сына кинорежиссера Сурена.

Источник: Мечитов в Facebook

Прямая речь Мечитова: "Печальная весть пришла из Киева. Умер единственный сын Сергея Параджанова Сурен".

Детали: Отмечается, что сын Параджанова 1958 года.

Справка: Сурен Параджанов жил в Киеве с матерью. Она, жена режиссера Светлана Щербатюк-Параджанова, умерла летом прошлого года на 82 году жизни.

Параджанов - украинский и армянский кинорежиссер. Начал в украинском изобразительном искусстве жанр коллажа, который создавал на основе концептуализма, хотя при жизни эти произведения находились в андеграунде, и на выставках появились только после смерти художника.

В 1990 году получил звание народного артиста УССР (посмертно), а в 1991 году - Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (посмертно).

Международное признание пришло к Параджанову после экранизации фильма "Тени забытых предков" в 1964 году.