"Шериф" українця Вернидуба сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів молдовський "Шериф", який тренує українець Юрій Вернидуб, сенсаційно переміг мадридський "Реал".

Джерело: Суспільне

Деталі: Іспанський "Реал" та молдовський "Шериф" підходили до другого туру Ліги чемпіонів у статусі лідерів групи D - ці команди перемогли у стартових матчах групового етапу. "Шериф" вдома переграв "Шахтар", а "Реал" – на виїзді "Інтер".

Ніколи раніше ці команди не зустрічалися між собою, а перший очний матч провели на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. І саме господарі поля були однозначними фаворитами матчу.

"Реал" переважав на полі, за 90 хвилин наніс 31 (!) удар по воротах, з яких 12 - у ствір. Однак забила іспанська команда лише одного разу: в другому таймі Карім Бензема реалізував пенальті.

"Реал" був близьким до другого голу, натомість іспанці пропустили – на 90-й хвилині матчу Себастьєн Тіль влучив у ворота точним ударом з-за меж штрафного, воротар "Реала" не мав шансів, 2:1 на користь "Шерифа".

Загалом у матчі "Шериф" наніс чотири удари по воротах "Реала", тричі пробивав у ствір і забив два голи. Після цієї перемоги "Шериф" – одноосібний лідер групи "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: 2 матчі, 6 очок.