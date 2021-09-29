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"Шериф" украинца Вернидуба сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Среда, 29 сентября 2021, 00:27
Шериф украинца Вернидуба сенсационно обыграл мадридский Реал в Лиге чемпионов
Юрий Вернидуб, фото: Imago

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф", который тренирует украинец Юрий Вернидуб, сенсационно победил мадридский "Реал".

Источник: Общественное

Детали: Испанский "Реал" и молдавский "Шериф" подходили во второй тур Лиги чемпионов в статусе лидеров группы D - эти команды победили в стартовых матчах группового этапа. "Шериф" дома переиграл "Шахтер", а "Реал" - на выезде "Интер".

Никогда ранее эти команды не встречались между собой, а первый очный матч провели на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. И именно хозяева поля были однозначными фаворитами матча.

"Реал" преобладал на поле, за 90 минут нанес 31 (!) Удар по воротам, из которых двенадцатого ворот. Однако забила испанская команда лишь однажды: во втором тайме Карим Бензема реализовал пенальти.

"Реал" был близок ко второму голу, зато испанцы пропустили - на 90-й минуте матча Себастьен Тиль попал в ворота точным ударом из-за пределов штрафного, вратарь "Реала" не имел шансов, 2: 1 в пользу "Шерифа".

Всего в матче "Шериф" нанес четыре удара по воротам "Реала", трижды пробивал в створ и забил два гола. После этой победы "Шериф" - единоличный лидер группы "Шахтера" в Лиге чемпионов 2 матча, 6 очков.

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Темы: спорт
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