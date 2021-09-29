Інноваційні ліки від коронавірусу "мають доїхати до кожної області" – МОЗ

Вироблені у США ліки від коронавірусу – Бамланівімаб та Етесевімаб – доставлять в усі області України до кінця цього тижня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда у facebook

Пряма мова: "Минулого тижня ми розпочали розвозити у регіони ліки від COVID-19 – Бамланівімаб та Етесевімаб.

Ліки вироблені у США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж.

Бамланівімаб та Етесевімаб лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам".

"До кінця цього тижня Бамланівімаб та Етесевімаб мають доїхати до кожної області.

До речі, днями Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly, тобто Європа теж лікуватиме своїх хворих на ковід моноклональними антитілами".

Що передувало: Американська благодійна організація Direct Relief прислала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від коронавірусу на десятки мільйонів доларів.