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На нафтопереробному заводі в Білорусі виникла пожежа

Середа, 29 вересня 2021, 02:48
Фото: МНС Білорусі

У Білорусі надзвичайники гасили пожежу на території ВАТ "Нафтан" у місті Новополоцьку Вітебської області.

Джерело: МНС Білорусі

Дослівно: "…під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в м. Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням".

Деталі: Смолоскипне горіння зафіксували на рівні заввишки 3 метри.

Спочатку пожежу локалізували, а згодом о 22.14 (за місцевим часом) ліквідували.

На місці пожежі працювали 15 одиниць техніки та 58 працівників МНС.

Українська правда
Теми: Білорусьпожежа


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