На нафтопереробному заводі в Білорусі виникла пожежа
Середа, 29 вересня 2021, 02:48
У Білорусі надзвичайники гасили пожежу на території ВАТ "Нафтан" у місті Новополоцьку Вітебської області.
Джерело: МНС Білорусі
Дослівно: "…під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в м. Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням".
Деталі: Смолоскипне горіння зафіксували на рівні заввишки 3 метри.
Спочатку пожежу локалізували, а згодом о 22.14 (за місцевим часом) ліквідували.
На місці пожежі працювали 15 одиниць техніки та 58 працівників МНС.
Українська правда