На нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси возник пожар
Среда, 29 сентября 2021, 02:48
В Беларуси чрезвычайники тушили пожар на территории ОАО "Нафтан" в городе Новополоцк Витебской области.
Источник: МЧС Беларуси
Дословно: "...при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра".
Детали: Факельное горение зафиксировали на уровне высотой 3 метра.
Сначала пожар локализовали, а затем в 22.14 (по местному времени) ликвидировали.
На месте пожара работали 15 единиц техники и 58 работников МЧС.
Украинская правда