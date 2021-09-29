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На нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси возник пожар

Среда, 29 сентября 2021, 02:48
Фото: МЧС Беларуси

В Беларуси чрезвычайники тушили пожар на территории ОАО "Нафтан" в городе Новополоцк Витебской области.

Источник: МЧС Беларуси

Дословно: "...при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра".

Детали: Факельное горение зафиксировали на уровне высотой 3 метра.

Сначала пожар локализовали, а затем в 22.14 (по местному времени) ликвидировали.

На месте пожара работали 15 единиц техники и 58 работников МЧС.

Украинская правда
Темы: Беларусьпожар
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