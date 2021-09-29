КНДР заявила о запуске гиперзвуковой ракеты

Северная Корея заявила о запуске новой гиперзвуковой ракеты, которая могла быть оружием нового типа.

Источник: Reuters со ссылкой на СМИ КНДР

Детали: Северная Корея выпустила ракету в направлении моря у своего восточного побережья.

Согласно сообщению, лидер КНДР Ким Чен Ын не инспектировал запуск.

"В первом испытательном запуске ученые национальной обороны подтвердили навигационный контроль и стабильность ракеты", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, отмечается, что ракета Hwasong-8 выполнила свои технические цели, "включая управляющую маневренность и характеристики скольжения полета обособленной гиперзвуковой боевой части".

Сообщается и о том, что в ракетах серии Hwasong используются двигатели на жидком топливе. Речь идет также и о том, что "это первое испытание ракеты с жидким топливом в Северной Корее с ноября 2017 года".

Напомним: Северная Корея в марте запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.