КНДР заявила о запуске гиперзвуковой ракеты
Северная Корея заявила о запуске новой гиперзвуковой ракеты, которая могла быть оружием нового типа.
Источник: Reuters со ссылкой на СМИ КНДР
Детали: Северная Корея выпустила ракету в направлении моря у своего восточного побережья.
Согласно сообщению, лидер КНДР Ким Чен Ын не инспектировал запуск.
"В первом испытательном запуске ученые национальной обороны подтвердили навигационный контроль и стабильность ракеты", - говорится в официальном сообщении.
Кроме того, отмечается, что ракета Hwasong-8 выполнила свои технические цели, "включая управляющую маневренность и характеристики скольжения полета обособленной гиперзвуковой боевой части".
Сообщается и о том, что в ракетах серии Hwasong используются двигатели на жидком топливе. Речь идет также и о том, что "это первое испытание ракеты с жидким топливом в Северной Корее с ноября 2017 года".
Напомним: Северная Корея в марте запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.