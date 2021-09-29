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У США і Росії найвища у світі добова смертність від COVID

Середа, 29 вересня 2021, 06:43
Фото: МОЗ

За добу 27 вересня у світі діагностували понад 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 105 тисяч, у Британії – понад 34 тисячі та Туреччині – понад 28 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу займає 15 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 13 місце.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Британія. Україна в цьому рейтингу 4.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 210 372 097 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 778 856 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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