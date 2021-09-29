У США і Росії найвища у світі добова смертність від COVID
За добу 27 вересня у світі діагностували понад 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 105 тисяч, у Британії – понад 34 тисячі та Туреччині – понад 28 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.
Україна серед країн світу займає 15 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 13 місце.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Британія. Україна в цьому рейтингу 4.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 210 372 097 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 778 856 смертей від COVID-19.