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В США и России самая высокая в мире суточная смертность от COVID

Среда, 29 сентября 2021, 06:43
В США и России самая высокая в мире суточная смертность от COVID
Фото: МЗ

За сутки 27 сентября в мире диагностировали более 426 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В частности, в США зафиксировали более 105 000, в Великобритании – более 34 000 и Турции – более 28 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 15 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 13 место.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Румыния, Великобритания. Украина в этом рейтинге 4.

За все время пандемии вылечились от недуга 210 372 097 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 778 856 смертей от COVID-19.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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