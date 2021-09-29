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Кількість українців, як отримали першу дозу COVID-вакцини, наближається до 7 млн

Середа, 29 вересня 2021, 09:15
Кількість українців, як отримали першу дозу COVID-вакцини, наближається до 7 млн
Вакцинація, фото kyivcity.gov.ua

Від початку вакцинальної кампанії в Україні 6 926 717 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, обидві дози отримали 5 565 270 людей.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Загалом із 24 лютого в Україні проведено 12 491 987 щеплень, вакциновано частково чи повністю 6 926 719 людей

28 вересня проти коронавірусу було щеплено 132 246 людей: першу дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані – 57 058 людей.

У цей вівторок для імунізації населення працювали: 897 мобільних бригад, 3 063 пункти щеплення і 345 центрів вакцинації.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019МОЗ
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