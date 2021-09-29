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Количество украинцев, получивших первую дозу COVID-вакцины, приближается к 7 млн

Среда, 29 сентября 2021, 09:15
Количество украинцев, получивших первую дозу COVID-вакцины, приближается к 7 млн
Вакцинация, фото kyivcity.gov.ua

С начала прививочной кампании в Украине 6 926 717 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, обе дозы получили 5 565 270 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Всего с 24 февраля в Украине проведено 12 491 987 прививок, прививки частично или полностью 6 926 719 человек

28 сентября против коронавируса было привито 132 246 человек: первую дозу получили 75 188 человек полностью иммунизированы – 57 058 человек.

В этот вторник для иммунизации населения работали: 897 мобильных бригад, 3 063 пункты прививки и 345 центров вакцинации.

Темы: вакцинацияCovid-2019Минздрав
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