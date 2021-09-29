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Працівники ВООЗ схиляли до сексу жінок Конго під час спалаху Еболи

Середа, 29 вересня 2021, 09:33
Працівники ВООЗ схиляли до сексу жінок Конго під час спалаху Еболи
Ілюстративне фото з Конго, WHO

Незалежна розслідувальна комісія при Всесвітній організації охорони здоров’я встановила, що працівники організації були причетні до низки сексуальних злочинів у Демократичній Республіці Конго протягом 2018-2020 років.

Джерело: заява представників комісії ВООЗ від 28 вересня, "Громадське"

Деталі: Понад 50 жінок у ДР Конго заявили про сексуальні домагання з боку представників міжнародних організацій і працівників, які допомагали країні поратися з десятим спалахом вірусу Ебола. 29 постраждалих завагітніли; більшість із них змусили потім зробити аборт.

Розслідування виявило загалом 83 причетних до домагань, із них 21 співпрацював із ВООЗ.

За словами постраждалих жінок, їх споювали алкоголем, після чого потай забирали до лікарень, де змушували займатися сексом.

Крім того, деякі з працівниць гуманітарних місій у ДР Конго заявили комісії при ВООЗ, що їх домагалися й ґвалтували, обіцяючи в протилежному разі позбавити роботи чи платні або навпаки – пропонуючи більшу зарплату чи кращу роботу в разі згоди.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус публічно вибачився перед жертвами домагань. 

Він заявив, що винним у домаганнях, чиї особи встановили, назавжди заборонили співпрацю з організацією; зокрема з чотирма працівниками достроково припинили договори.

Також Гебреєсус сказав, що планує передати інформацію комісії до ДР Конго і держав, звідки походять причетні до домагань.

Раніше конголезька влада стверджувала, що притягне своїх винних громадян до відповідальності.

Структури ООН тривалий час борються з проблемою сексуальних злочинів, скоєних їхніми працівниками. Зокрема, у 2019 році організація зафіксувала 175 заяв про домагання чи зґвалтування, з них станом на липень 2020 року розслідувалися понад 140.

Останній спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго тривав з 2018 по червень 2020 року. Він призвів до смерті понад 2200 людей – це другий найбільший показник із 1976 року, коли хворобу вперше відкрили.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВООЗсвіт
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