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Работники ВОЗ склоняли к сексу женщин Конго во время вспышки Эболы

Среда, 29 сентября 2021, 09:33
Работники ВОЗ склоняли к сексу женщин Конго во время вспышки Эболы
Иллюстративное фото из Конго, WHO

Независимая расследовательской комиссия при Всемирной организации здравоохранения установила, что работники организации были причастны к ряду сексуальных преступлений в Демократической Республике Конго в течение 2018-2020 годов.

Источник: заявление представителей комиссии ВОЗ от 28 сентября, "Громадське"

Детали: Более 50 женщин в ДР Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций и работников, которые помогали стране справляться с десятой вспышкой вируса Эбола. 29 пострадавших забеременели; большинство из них заставили потом сделать аборт.

Расследование выявило в целом 83 причастных к притязаниям, из них 21 сотрудничал с ВОЗ. 

По словам пострадавших женщин, их спаивали алкоголем, после чего втайне забирали в больницы, где заставляли заниматься сексом.

Кроме того, некоторые из работниц гуманитарных миссий в ДР Конго заявили комиссии при ВОЗ, что их добивались и насиловали, обещая в противном случае лишить работы или платы либо наоборот – предлагая большую зарплату или лучшую работу в случае согласия.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус публично извинился перед жертвами домогательств.

Он заявил, что виновным в домогательствах, чьи личности установили, навсегда запретили сотрудничество с организацией; в частности с четырьмя работниками досрочно прекратили договора.

Также Гебреесус сказал, что планирует передать информацию комиссии в ДР Конго и государства, откуда родом причастные к притязаниям. 

Ранее конголезские власти утверждали, что привлекут своих виновных граждан к ответственности.

Структуры ООН длительное время борются с проблемой сексуальных преступлений, совершенных их работниками. В частности, в 2019 году организация зафиксировала 175 заявлений о домогательствах или изнасилованиях, из них по состоянию на июль 2020 года расследовались более 140.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго длилась с 2018-го по июнь 2020 года. Она привела к смерти более 2200 человек – это второй крупнейший показатель с 1976 года, когда болезнь впервые открыли.

Темы: ВОЗмир
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