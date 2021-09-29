Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: є загиблі та постраждалі

У Київській області трапилась ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota у якій загинули 2 людини, 3-х госпіталізували.

Джерело: патрульна поліція Київської області

Деталі: У середу 29 вересня близько 7 ранку у смт Козин на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилась ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota.

За попередньою інформацією, дві людини загинуло, трьох шпиталізували до лікарні.

Рух транспорту в обох напрямках наразі ускладнено.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.