Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: є загиблі та постраждалі
Середа, 29 вересня 2021, 09:43
У Київській області трапилась ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota у якій загинули 2 людини, 3-х госпіталізували.
Джерело: патрульна поліція Київської області
Деталі: У середу 29 вересня близько 7 ранку у смт Козин на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилась ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota.
За попередньою інформацією, дві людини загинуло, трьох шпиталізували до лікарні.
Рух транспорту в обох напрямках наразі ускладнено.
Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.
Українська правда