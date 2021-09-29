Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие и пострадавшие
Среда, 29 сентября 2021, 09:43
В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota в которой погибли 2 человека, 3-х госпитализировали.
Источник: патрульная полиция Киевской области
Детали: В среду 29 сентября около 7 утра в пгт Козин на улице Старокиевской, у дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota.
По предварительной информации, два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.
Движение транспорта в обоих направлениях затруднено.
Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия.
Украинская правда