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Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие и пострадавшие

Среда, 29 сентября 2021, 09:43

В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota в которой погибли 2 человека, 3-х госпитализировали.

Источник: патрульная полиция Киевской области

Детали: В среду 29 сентября около 7 утра в пгт Козин на улице Старокиевской, у дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota.

По предварительной информации, два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

Движение транспорта в обоих направлениях затруднено.

Следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия.

 

Украинская правда
Темы: ДТПКиев
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