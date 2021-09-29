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Швеція зняла більшість коронавірусних обмежень

Середа, 29 вересня 2021, 09:49
Швеція зняла більшість коронавірусних обмежень
ФОТО: SWESWN.COM

З 29 вересня Швеція скасувала більшість обмежень та рекомендацій щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З середи пандемічні обмеження більше не поширюються на бари і ресторани.

Правила, які діяли до тепер, вказували, що місця, де подають страви та напої, повинні вживати заходів, аби уникнути скупчення людей. Вони мали забезпечити, щоб гості могли тримати відстань не менше метра до інших груп гостей. Не дозволялись групи більше восьми осіб у приміщенні.

Скасовуються обмеження щодо проведення заходів. Раніше на закритих заходах дозволялося не більше 300 учасників, а на відкритих - не більше 3000 відвідувачів.

Інші обмеження включали максимум 50 осіб на приватні заходи, організовані в орендованих приміщеннях. Тепер ці обмеження скасовані, що відкриває шлях для проведення великих концертів, спортивних матчів та інших заходів.

Крім того, скасовується більшість рекомендацій для населення, в тому числі щодо можливості працювати з дому і дотримуватися дистанції в громадських місцях.  Швеція з весни 2020 року радила всім працювати вдома, якщо це дозволяла специфіка роботи.

Ця рекомендація скасована з 29 вересня, але Агентство охорони здоров'я порадило роботодавцям впроваджувати повернення до фізичних робочих місць поступово. Якщо у працівника є симптоми, він повинен працювати вдома.

Люди, які не були щеплені проти Covid-19, повинні триматися на відстані від людей, що не входять до їхнього найближчого оточення, навіть після 29 вересня. Влада неодноразово заявляла, що це означає, що нещеплені дорослі тепер повинні уникати ресторанів, нічних клубів і масових заходів.

Одна з рекомендацій, яка все ще діє у Швеції для всіх громадян після 29 вересня - залишатися вдома, пройти обстеження та уникати спілкування з іншими людьми, якщо у в особи з’явилися симптоми Covid-19.

Швеція вакцинувала від коронавірусу 83% населення у віці понад 16 років однією дозою і 76% - двома дозами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШвеціякоронавірусCovid-2019карантин
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