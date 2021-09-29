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Швеция сняла большинство коронавирусных ограничений

Среда, 29 сентября 2021, 09:49
Швеция сняла большинство коронавирусных ограничений
ФОТО: SWESWN.COM

С 29 сентября Швеция отменила большинство ограничений и рекомендаций по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Со среды пандемические ограничения больше не распространяются на бары и рестораны.

Правила, которые действовали до сих пор, указывали, что места, где подают блюда и напитки, должны принимать меры, чтобы избежать скопления людей. Они должны были обеспечить, чтобы гости могли держать расстояние не менее метра до других групп гостей, не разрешались группы более восьми человек в помещении.

Отменяются ограничения по проведению мероприятий. Ранее на закрытых мероприятиях разрешалось не более 300 участников, а на открытых - не более 3000 посетителей.

Другие ограничения включали максимум 50 человек на частных мероприятиях, организованных в арендованных помещениях. Теперь эти ограничения отменены, что открывает путь для проведения больших концертов, спортивных матчей и других мероприятий.

Кроме того, отменяется большинство рекомендаций для населения, в том числе о возможности работать из дома и соблюдать дистанцию ​​в общественных местах. Швеция с весны 2020 года советовала всем работать дома, если это позволяла специфика работы.

Эта рекомендация отменена с 29 сентября, но Агентство здравоохранения посоветовало работодателям внедрять возвращение на рабочие места постепенно. Если у работника есть симптомы заражения, он должен работать дома.

Люди, которые не были привиты против COVID-19, должны держаться на расстоянии от людей, не входящих в их ближайшего окружения, даже после 29 сентября. Власти неоднократно заявляли, что это означает, что непривитые взрослые теперь должны избегать ресторанов, ночных клубов и массовых мероприятий.

Одна из рекомендаций, которая все еще действует в Швеции для всех граждан после 29 сентября - оставаться дома, пройти обследование и избегать общения с другими людьми, если появились симптомы COVID-19.

Швеция вакцинировали от коронавируса 83% населения в возрасте старше 16 лет одной дозой и 76% - двумя дозами.

Темы: ШвециякоронавирусCovid-2019карантин
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