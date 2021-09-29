В Киеве скачок больных COVID – больше всего с начала лета
За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (100), Деснянском (93) и в Соломенском (70) районах.
Среди новых больных 327 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
58 человек госпитализировали.
Всего с начала пандемии в столице 233 900 подтвержденных случаев коронавируса, 5 385 больных умерли, преодолели вирус 220 767 жителей города, из них 590 – за прошедшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП