В Киеве скачок больных COVID – больше всего с начала лета

За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (100), Деснянском (93) и в Соломенском (70) районах.

Среди новых больных 327 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

58 человек госпитализировали.

Всего с начала пандемии в столице 233 900 подтвержденных случаев коронавируса, 5 385 больных умерли, преодолели вирус 220 767 жителей города, из них 590 – за прошедшие сутки.

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