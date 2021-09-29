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Били, скрутили, поголили бороду: кримського татарина катували в російському СІЗО 

Середа, 29 вересня 2021, 11:21
Били, скрутили, поголили бороду: кримського татарина катували в російському СІЗО 
Сервет Газієв, фото з Telegram Денісової

До кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", застосовано фізичне насильство: його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду. 

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Дослівно: "Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв’язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в №19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту.

Стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні".

Деталі: Омбудсмен переконана, що "кричуще ставлення до Сервета Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав". 

"Такі дії стосовно нашого співгромадянина розцінюю як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – заявила Денісова.

Вона вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва: забезпечити йому необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з узяттям під варту через критичний стан здоров'я громадянина України.

Від генерального прокурора РФ Ігоря Краснова українська уповноважена з прав людини вимагає надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Денісова також закликала Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, голову ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта і продовжувати політично-санкційний тиск на РФ для звільнення політв'язнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариправа людиниРосіяомбудсмен
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