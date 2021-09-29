Били, скрутили, побрили бороду: крымского татарина пытали в российском СИЗО

К крымскому татарину Сервету Газиеву, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", применено физическое насилие: его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Дословно: "Позорный поступок по отношению к 61-летнему политзаключенному произошел перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы в №19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта.

Состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, ведь в российском следственном изоляторе ему регулярно не предоставляется медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы".

Детали: Омбудсмен уверена, что "вопиющее отношение к Сервету Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав".

"Такие действия в отношении нашего соотечественника расцениваю как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – заявила Денисова.

Она требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева: обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, а также содействовать в избрании иной меры пресечения, не связанной со взятием под стражу из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

От генерального прокурора РФ Игоря Краснова украинская уполномоченная по правам человека требует дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Денисова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, главу ОБСЕ Анн Линде остановить произвол страны-оккупанта и продолжать политически-санкционное давление на РФ для освобождения политзаключенных.