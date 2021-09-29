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Синоптики прогнозують заморозки по всій Україні

Середа, 29 вересня 2021, 11:34

У найближчі дві доби в Україні збережеться суха і прохолодна погода, в більшості областей, крім заходу, вночі на грунті та місцями в повітрі очікуються заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Четвер буде без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім західних областей та узбережжя морів, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

У Києві 30 вересня без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

У п'ятницю в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни місцями дощ.

Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім західних областей та узбережжя морів, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У столиці в п'ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Теми: погода


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