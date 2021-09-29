Синоптики прогнозируют заморозки по всей Украине

В ближайшие двое суток в Украине сохранится сухая и прохладная погода, в большинстве областей, кроме запада, ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Четверг будет без осадков, лишь на крайнем западе днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

В Киеве 30 сентября без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

В пятницу в Украине без осадков, только на крайнем западе страны местами дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В столице в пятницу без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.