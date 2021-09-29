Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: майже 500 за добу

За 28 вересня польські прикордонники зафіксували рекордну кількість спроб нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомила речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

За її словами, за добу з Білорусі до Польщі спробували нелегально потрапити 473 людини. Це найбільший денний показник за увесь час безпрецедентного напливу мігрантів.

"Прикордонники запобігли усім цим спробам", - зазначила Міхальська.

З початку тільки вересня 2021 року прикордонники зафіксували близько 6000 спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону.

Речник уряду Пьотр Мюллер напередодні заявив, що з початку напливу мігрантів таких спроб було вже близько 10 тисяч.

Нагадаємо, в уряді зробили перший крок для продовження дії надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах, що початково був запроваджений там з 2 вересня на 30 днів. Дію надзвичайного стану пропонують продовжити на 60 днів.

У вересні стало відомо про перші смерті мігрантів на кордоні, у зв’язку з чим Євросоюз закликав Польщу допустити туди співробітників агентства Frontex.