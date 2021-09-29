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Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси: почти 500 попыток в сутки

Среда, 29 сентября 2021, 11:40

За 28 сентября польская пограничники зафиксировали рекордное количество попыток нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом сообщила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска.

По ее словам, за сутки из Беларуси в Польшу попытались нелегально попасть 473 человека. Это самый дня показатель за все время беспрецедентного наплыва мигрантов.

"Пограничники предотвратили всем этим попыткам", - отметила Михальска.

С начала сентября 2021 года пограничники зафиксировали около 6000 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.

Представитель правительства Петр Мюллер накануне заявил, что с начала наплыва мигрантов таких попыток было уже около 10 000.

Напомним, в правительстве сделали первый шаг для продолжения действия чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах, изначально введенного со 2 сентября на 30 дней. Действие чрезвычайного положения предлагают продлить на 60 дней.

В сентябре стало известно о первых смертях мигрантов на границе, в связи с чем Евросоюз призвал Польшу допустить туда сотрудников агентства Frontex.

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Темы: ПольшаБеларусь
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