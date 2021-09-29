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Українська оборонка шукає аналоги для понад 3 тисяч комплектуючих із РФ

Середа, 29 вересня 2021, 11:43
фото: Укроборонпром

Наразі понад 3 тисячі товарів російського виробництва, які імпортувала Україна для оборонно-промислового комплексу, потребують заміщення.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Деталі: У концерні повідомили, що наразі перелік товарів з РФ, що підлягають імпортозаміщенню, складається із понад 3000 одиниць і постійно оновлюється. 

Здебільшого йдеться про потребу в заміні мікро- та радіоелектроніки, спецсплавів та спеціальних матеріалів, підшипників, електроприладів, контрольно-вимірювальних приладів та інших компонентів.

На підприємствах Укроборонпрому є відповідальні за напрямок імпортозаміщення.

Постачальники можуть подати заявку-пропозицію продукції, яка є аналогом російської, заповнивши анкету на сайті Концерну. Після розгляду заявки приймається рішення про можливість застосування аналогу.

Зокрема, у ДК зазначили, що протягом 2021 року до Укроборонпрому звернулась низка вітчизняних та закордонних компаній зі США, Китаю, Австрії.

У серпні 2021 року президент затвердив стратегію розвитку ОПК, яка передбачає повну ліквідацію залежності від постачання матеріалів, комплектувальних виробів, елементної бази, критичних технологій з Росії.

Для виконання стратегії Укроборонпром підготував перелік товарів, які підлягають імпортозаміщенню.

Зокрема, станом на 2014 рік залежність підприємств Концерну від комплектуючих з РФ складала понад 12 тисяч одиниць товарів, упродовж 2014-2019 років вдалося замінити на інших виробників близько 4,5 тис. позицій товарів, у 2020-му – ще 1,5 тисячі.

Українська правда
Теми: РосіяУкроборонпромРосіятехнології


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