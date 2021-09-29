Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинская оборонка ищет аналоги для более 3 тысяч комплектующих из РФ

Среда, 29 сентября 2021, 11:43
фото: Укроборонпром

Сейчас более 3000 товаров российского производства, которые импортировала Украины для оборонно-промышленного комплекса, требуют замещения.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Детали: В концерне сообщили, что сейчас перечень товаров с РФ, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц и постоянно обновляется.

В основном речь идет о необходимости замены микро- и радиоэлектроники, спецсплавов и специальных материалов, подшипников, электроприборов, контрольно-измерительных приборов и других компонентов.

На предприятиях Укроборонпрома есть ответственные за направление импортозамещения.

Поставщики могут подать заявку-предложение продукции, которая является аналогом российской, заполнив анкету на сайте концерна. После рассмотрения заявки принимается решение о возможности применения аналога.

В частности, в ГК отметили, что в течение 2021 года до Укроборонпрома обратился ряд отечественных и зарубежных компаний из США, Китая, Австрии.

В августе 2021 года президент утвердил стратегию развития ОПК, которая предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий из России.

Для выполнения стратегии, Укроборонпром подготовил перечень товаров, подлежащих импортозамещению.

В частности, по состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих из РФ составляла более 12 тыс. единиц товаров, за 2014-2019 гг. удалось заменить производителей для около 4,5 тыс. позиций товаров, в 2020-м - еще на 1,5 тысячи.

Украинская правда
Темы: РосcияУкроборонпромРосcиятехнологии
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Слуги народа" приехали в Трускавец

Главные новости четверга и ночи: Разумков, погибший военный

Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19

"Вясна": КГБ Беларуси задержал полсотни человек — вероятно, из-за комментариев об убийстве айтишника

фотоВ четверг боевики убили военного из Днепропетровщины

"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады

Все новости...
Росcия
Били, скрутили, побрили бороду: крымского татарина пытали в российском СИЗО
Эрдоган приехал к Путину после заявления о непризнании аннексии Крыма
Украина выразила Еврокомиссии свою позицию по газовому контракту России и Венгрии
Последние новости
09:36
"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
09:26
С 1 октября тариф на электроэнергию для большинства украинцев уменьшился на 17%
09:24
видео Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию
09:11
Почти 130 тысяч COVID-прививок сделали в Украине в последний день сентября
08:52
Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью на два месяца
08:35
видео"Слуги народа" приехали в Трускавец
08:17
12 тысяч больных COVID за сутки в Украине, более 10% – на Харьковщине
08:00
Главные новости четверга и ночи: Разумков, погибший военный
07:27
Война на Донбассе: Оккупанты 13 раз нарушили "тишину", есть раненый
07:05
"Схемы": "Антонов" переплачивает за заправку своих самолетов, отвергая предложения подешевле
Все новости...