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Украинская оборонка ищет аналоги для более 3 тысяч комплектующих из РФ

Среда, 29 сентября 2021, 11:43
Украинская оборонка ищет аналоги для более 3 тысяч комплектующих из РФ
фото: Укроборонпром

Сейчас более 3000 товаров российского производства, которые импортировала Украины для оборонно-промышленного комплекса, требуют замещения.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Детали: В концерне сообщили, что сейчас перечень товаров с РФ, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц и постоянно обновляется.

В основном речь идет о необходимости замены микро- и радиоэлектроники, спецсплавов и специальных материалов, подшипников, электроприборов, контрольно-измерительных приборов и других компонентов.

На предприятиях Укроборонпрома есть ответственные за направление импортозамещения.

Поставщики могут подать заявку-предложение продукции, которая является аналогом российской, заполнив анкету на сайте концерна. После рассмотрения заявки принимается решение о возможности применения аналога.

В частности, в ГК отметили, что в течение 2021 года до Укроборонпрома обратился ряд отечественных и зарубежных компаний из США, Китая, Австрии.

В августе 2021 года президент утвердил стратегию развития ОПК, которая предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий из России.

Для выполнения стратегии, Укроборонпром подготовил перечень товаров, подлежащих импортозамещению.

В частности, по состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих из РФ составляла более 12 тыс. единиц товаров, за 2014-2019 гг. удалось заменить производителей для около 4,5 тыс. позиций товаров, в 2020-м - еще на 1,5 тысячи.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкроборонпромРосcиятехнологии
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