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Вчені прогнозують по 10 тисяч хворих на COVID-19 щодня уже на початку жовтня

Середа, 29 вересня 2021, 11:57
Фотоо КМДА

Вчені Національної академії наук України передбачають, що уже на початку жовтня в Україні фіксуватимуть понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 на день.

Джерело: МОЗ у Telegram, сайт НАН

Дослівно НАН: "Поточна хвиля в Україні, на жаль, і далі наростатиме… Згідно з прогнозними обчисленнями, …середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8100 або 8326 (щодня залежно від методу прогнозування – ред.) протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня та 11599 або 10002 – протягом тижня 6-12 жовтня". 

Деталі: У НАН додали, що зараз кількість нових хворих, нових госпіталізацій та летальних випадків вдвічі перевищує торішні рівні в аналогічні дати. Кількість зайнятих лікарняних ліжок із підведеним киснем удвічі вища, ніж у ті самі дати рік тому.

Смертність від COVID-19 фіксують на рівні 3%. Високою лишається кількість госпіталізованих дітей та осіб від 18 до 34 років. 

На сьогодні найзагрозливіша ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.

Також суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ


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