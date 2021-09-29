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Ученые прогнозируют по 10 тысяч больных COVID-19 ежедневно уже в начале октября

Среда, 29 сентября 2021, 11:57
Фото КГГА

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют, что уже в начале октября в Украине будут фиксировать более 10 000 новых случаев COVID-19 в день.

Источник: Минздрав в Telegram, сайт НАН

Дословно НАН: "Текущая волна в Украине, к сожалению, и дальше будет нарастать... Согласно прогнозным вычислениям, …среднее количество новых случаев будет равно 8 100 или 8 326 (ежедневно в зависимости от метода прогнозирования – ред.) в течение недели 29 сентября – 5 октября и 11 599 или 10 002 – в течение недели 6-12 октября".

Детали: В НАН добавили, что сейчас количество новых больных, новых госпитализаций и летальных случаев вдвое превышает прошлогодние уровни в аналогичные даты. Количество занятых больничных коек с подведенным кислородом вдвое выше, чем в те же даты год назад.

Смертность от COVID-19 фиксируют на уровне 3%. Высоким остается количество госпитализированных детей и людей от 18 до 34 лет.

На сегодня самая угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика.

Также существенно усложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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