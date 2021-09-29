Литва планує повернути масковий режим

Уряд Литви впланує повернути обов'язкове носіння масок в закритих громадських просторах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що для повернення вимоги носіння масок достатньо режиму надзвичайної ситуації, хоча раніше обговорювалося варіант введення карантину.

"У регламенті режиму надзвичайної ситуації будуть зміни, буде розширено список вимог з питання носіння масок в закритих приміщеннях", - сказала прем'єр.

Вона зазначила, що інші зміни, наприклад, правила щодо проведення заходів, поки не обговорюються.

Литовська влада має намір повернути обов'язкове носіння через погіршення епідеміологічної ситуації. Зараз людям, у яких є "паспорт можливостей", маски носити рекомендовано.

Минулого тижня Литва увійшла у так звану "чорну зону" коронавірусу за власною кваліфікацією.

Система визначення кольорової зони базується на кількості нових випадків на 100 тисяч жителів за останні 14 днів і частці позитивних тестів за останні сім днів. Вона була затверджена в лютому. "Червоний" і "чорний" сценарії вводяться, коли число нових випадків перевищує відповідно 100 і 500 на 100 тисяч жителів.

З 13 Литва вересня ввела жорсткі обмеження для людей, які не мають "паспорта можливостей".