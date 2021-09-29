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Литва планирует вернуть масочный режим

Среда, 29 сентября 2021, 12:09
Ингрида Шимоните. фото Delfi

Правительство Литвы вплануе вернуть обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что для возвращения требования ношение масок достаточно режима чрезвычайной ситуации, хотя обсуждался вариант введения карантина.

"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, будет расширен список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.

Она отметила, что другие изменения, например, правила проведения мероприятий, пока не обсуждаются.

Литовские власти намерены вернуть обязательное ношение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас людям, у которых есть "паспорт возможностей", маски носить рекомендуется.

На прошлой неделе Литва вошла в так называемую "черную зону" коронавируса по собственной квалификации.

Система определения цветной зоны базируется на количестве новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале. "Красный" и "черный" сценарии вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 000 жителей.

С 13 сентября Литва ввела жесткие ограничения для людей, которые не имеют "паспорта возможностей".

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