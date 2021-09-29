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"Спутнік" - поганий супутник: Росіяни почали їздити за щепленнями в Європу

Середа, 29 вересня 2021, 13:11
Фото: depositphotos

Росіяни в останні кілька місяців почали активно займатися "вакцинним туризмом". Вони їздять до країн Європи, де можна зробити щеплення вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Джерело: стаття Російської служби ВВС

Деталі: Повідомляється, що найчастіше громадяни РФ це роблять заради можливості більше подорожувати в майбутньому, адже перспектива визнання у ВООЗ російського "Спутника V" залишається неясною. Турагенції навіть почали пропонувати "вакцинні тури".

Наразі щеплені "Спутником" або будь-якою іншою російською вакциною туристи вважаються нещепленими в Євросоюзі і в країнах, де російська вакцина не зареєстрована. Водночас у Росії не зареєстрована жодна з іноземних вакцин. Робити щеплення ними всередині країни неможливо. Якщо ж громадянин країни щепиться вакциною Pfizer за кордоном, то в Росії він буде вважатися нещепленим.

За даними ВВС, часто люди, які подорожують за щепленнями, ревакцинуються іноземною вакциною - таким чином вони отримують і російський, і європейський сертифікати.

Туроператори поки що пропонують охочім вакцинуватися в Європі тільки за двома напрямками – у Сербії та Німеччині.

Сербія безкоштовно вакцинує іноземних громадян препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca і Sinopharm (турист сам може вибрати вакцину). Однак ця країна не є країною-членом ЄС, тому всі сертифікати про вакцинацію, отримані тут, необхідно конвертувати в евросертіфікат. Один з варіантів - конвертація сертифіката у Франції.

Для тих, хто не готовий до клопотів з конвертацією сербського сертифіката, туроператори пропонують вакцинацію в Німеччині. Однак витрати на щеплення в цій країні для туриста в кілька разів вище. Вакцинація в Німеччині для іноземця - послуга платна: один компонент Pfizer буде коштувати близько 600 євро, а однокомпонентний Johnson & Johnson обійдеться більш ніж в 850 євро. До цього ще треба додати витрати на переліт, проживання та, можливо, послуги перекладача. Для порівняння - поїздка до Сербії на три дні разом з авіаперельотом на одну людину обходиться близько 600 євро.

У самостійних російських мандрівників, які бажають зробити щеплення однією з визнаних в ЄС вакцин, одним з найпопулярніших напрямків стала Хорватія. Вакцинуватися в цій країні іноземний турист може безкоштовно та без попереднього запису. У країні є список пунктів вакцинації, де щеплюють іноземних туристів.

Теми: РосіявакцинаціяЄвропа


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