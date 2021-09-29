Со "Спутником" не по пути: Россияне начали ездить за прививками в Европу

Россияне в последние несколько месяцев начали активно заниматься "вакцинным туризмом". Они ездят в страны Европы, где можно сделать себе прививку вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения.

Источник: статья Русской службы ВВС

Детали: Сообщается, что чаще всего граждане РФ это делают ради возможности больше путешествовать в будущем, ведь перспектива признания в ВОЗ российского "Спутника V" остается неясной. Агентства даже начали предлагать "вакцинные туры".

Пока привитые "Спутником" или любой другой российской вакциной туристы считаются непривитыми в Евросоюзе и в странах, где российская вакцина не зарегистрирована.

Пока привитые "Спутником" или любой другой российской вакциной туристы считаются непривитыми в Евросоюзе и в странах, где российская вакцина не зарегистрирована. В то же время в России не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин. Привиться ими внутри страны невозможно. Если же гражданин страны привьется вакциной Pfizer за границей, то в России он будет считаться непривитым.

По данным ВВС, часто люди, путешествующие за прививкой, ревакцинируются иностранной вакциной - таким образом они получают и российский, и европейские сертификаты.

Туроператоры пока предлагают желающим вакцинироваться в Европе только два направления - Сербию и Германию.

Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm (турист сам может выбрать вакцину). Однако эта страна не является страной-членом ЕС, поэтому все сертификаты о вакцинации, полученные здесь, необходимо конвертировать в евросертификат. Один из вариантов - конвертация сертификата во Франции.

Для тех, кто не готов к хлопотам по конвертации сербского сертификата, туроператоры предлагают вакцинацию в Германии. Однако расходы на прививку в Германии для туриста в несколько раз выше. Вакцинация в Германии для иностранца - услуга платная: один компонент Pfizer будет стоить порядка 600 евро, а однокомпонентный Johnson&Johnson обойдется более чем в 850 евро. К этому еще необходимо прибавить расходы на перелет, проживание и, возможно, услуги переводчика. Для сравнения - поездка в Сербию на три дня вместе с авиаперелетом на одного человека обходится порядка 600 евро.

У самостоятельных российских путешественников, желающих привиться одной из признанных в ЕС вакцин, одним из самых популярных направлений стала Хорватия. Вакцинироваться в этой стране иностранный турист может бесплатно и без предварительной записи. В стране есть список пунктов вакцинации, где прививают иностранных туристов.