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Убивство на АЗС: киянин втрутився в п'яний конфлікт і побив до смерті його винуватця

Середа, 29 вересня 2021, 13:54
фото поліції

Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС, потерпілий помер, чоловіку загрожує 10 років в'язниці.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

Пряма мова: "Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка.

Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка".

Деталі: Поліцейські затримали підозрюваного на місці події. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Було розпочато кримінальне провадження з кваліфікацією умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: вбивствоКиїв


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