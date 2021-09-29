Убийство на АЗС: киевлянин вмешался в пьяный конфликт и избил до смерти его виновника

Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который затеял конфликт с работником АЗС, пострадавший умер, мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

Прямая речь: "Мы выяснили, что нетрезвый мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину.

Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины".

Детали: Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

Было начато уголовное производство с квалификацией умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.