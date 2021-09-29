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Цієї осені в армію призвуть понад 13 тисяч юнаків

Середа, 29 вересня 2021, 13:59
Фото: Дмитро Юрченко / АрміяInform

Відповідно до проєкту розпорядження Кабміну, у жовтні-грудні цього року до строкової військової служби заплановано призвати 13 575 молодих українців.

Джерело: начальник відділу призову у штабі Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко в коментарі для "АрміяInform"

Пряма мова: "Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур".

Деталі: За його словами, перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє - 21 грудня. Найбільше буде призвано у Дніпропетровській області — 1300 людей і в Харківській — 972 особи.

Качаненко нагадав, що це вже четверта призовна кампанія в Україні, яка проходитиме в умовах карантину, але жодних труднощів тут не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Він зауважив, що навіть якщо карантин в Україні посилять і це вплине на рух залізничного транспорту, то і з такої ситуації передбачений вихід - військові частини забиратимуть призовників своїм транспортом.

Теми: призовармія


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