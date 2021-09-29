Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цієї осені в армію призвуть понад 13 тисяч юнаків

Середа, 29 вересня 2021, 13:59
Цієї осені в армію призвуть понад 13 тисяч юнаків
Фото: Дмитро Юрченко / АрміяInform

Відповідно до проєкту розпорядження Кабміну, у жовтні-грудні цього року до строкової військової служби заплановано призвати 13 575 молодих українців.

Джерело: начальник відділу призову у штабі Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко в коментарі для "АрміяInform"

Пряма мова: "Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур".

Деталі: За його словами, перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє - 21 грудня. Найбільше буде призвано у Дніпропетровській області — 1300 людей і в Харківській — 972 особи.

Качаненко нагадав, що це вже четверта призовна кампанія в Україні, яка проходитиме в умовах карантину, але жодних труднощів тут не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Він зауважив, що навіть якщо карантин в Україні посилять і це вплине на рух залізничного транспорту, то і з такої ситуації передбачений вихід - військові частини забиратимуть призовників своїм транспортом.

"Українська правда" у Threads

Теми: призовармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
призов
Путін дозволив забирати закордонні паспорти у призовників − росЗМІ
Рада зменшила граничний вік призовників в Україні
Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: