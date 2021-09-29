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Этой осенью в армию призовут более 13 тысяч юношей

Среда, 29 сентября 2021, 13:59
Этой осенью в армию призовут более 13 тысяч юношей
Фото: Дмитрий Юрченко / АрміяInform

Согласно проекту распоряжения Кабмина, в октябре-декабре этого года на срочную военную службу планируют призвать 13 575 молодых украинцев.

Источник: начальник отдела призыва в штабе Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко в комментарии для "АрмияInform"

Прямая речь: "Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6500 человек. Общее сокращение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур".

Детали: По его словам, первые отправки начнутся 5 октября, последняя - 21 декабря. Больше всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

Качаненко напомнил, что это уже четвертая призывная кампания в Украине, которая будет проходить в условиях карантина, однако никаких трудностей здесь не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Он отметил, что даже если карантин в Украине усилят и это повлияет на движение железнодорожного транспорта, то и из такой ситуации предусмотрен выход - военные части будут забирать призывников своим транспортом.

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Темы: призывармия
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