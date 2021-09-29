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Олімпійцям, котрі зупинилися за крок від нагород, виплатять від 100 до 200 тисяч гривень

Середа, 29 вересня 2021, 14:16
Олімпійцям, котрі зупинилися за крок від нагород, виплатять від 100 до 200 тисяч гривень

Українським спортсменам, котрі взяли 4-6 місце на Олімпійських іграх у Токіо, держава виплатить від 100 до 200 тисяч гривень винагороди.

Джерело: засідання Кабміну 29 вересня, Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля

Дослівно Шмигаль: "Уряд ухвалив рішення про підтримку спортсменів, які достойно змагалися на Олімпійських іграх у Токіо, але не здобули медалей.

Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, що посіли 4, 5 і 6 місця, та їхні тренери".

Деталі: Спортсменам виплатять одноразово винагороди:

  • четверте місце — 200 тисяч гривень;
  • п'яте місце — 140 тисяч гривень;
  • шосте місце — 100 тисяч гривень.

Крім того, для тренерів, які готують нашу збірну до зимових Олімпійських ігор в Пекіні у 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабміну. Розмір стипендії, за словами прем’єра, складатиме понад 40 тисяч гривень.

 

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортКабінет міністрівгрошіЯпонія
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