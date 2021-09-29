Олимпийцам, которые остановились в шаге от наград, выплатят от 100 до 200 тысяч гривен

Украинским спортсменам, которые завоевали 4-6 место на Олимпийских играх в Токио, государство выплатит от 100 до 200 тысяч гривен вознаграждения.

Источник: заседание Кабмина 29 сентября, Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Дословно Шмыгаль: "Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей.

Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры".

Детали: Спортсменам выплатят одноразовое вознаграждение:

четвертое место - 200 000 гривен;

пятое место - 140 000 гривен;

шестое место - 100 000 гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабмина. Размер стипендии, по словам премьера, составит более 40 тысяч гривен.