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Олимпийцам, которые остановились в шаге от наград, выплатят от 100 до 200 тысяч гривен

Среда, 29 сентября 2021, 14:16

Украинским спортсменам, которые завоевали 4-6 место на Олимпийских играх в Токио, государство выплатит от 100 до 200 тысяч гривен вознаграждения.

Источник: заседание Кабмина 29 сентября, Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Дословно Шмыгаль: "Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей.

Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры".

Детали: Спортсменам выплатят одноразовое вознаграждение:

  • четвертое место - 200 000 гривен;
  • пятое место - 140 000 гривен;
  • шестое место - 100 000 гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабмина. Размер стипендии, по словам премьера, составит более 40 тысяч гривен.

 

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортКабинет министровденьгиЯпония
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