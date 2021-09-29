Уряд звільнив голову Державної міграційної служби
Середа, 29 вересня 2021, 14:29
Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.
Джерело: нардеп Олексій Гончаренко з засідання уряду у середу
Деталі: Виконання обов'язків голови ДМС уряд тимчасово поклав на першу заступницю Соколюка Наталію Науменко.
Причини такого рішення наразі невідомі.
Нагадаємо: У серпні Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.