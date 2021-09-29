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Уряд звільнив голову Державної міграційної служби

Середа, 29 вересня 2021, 14:29
Уряд звільнив голову Державної міграційної служби
Звільнений Максим Соколюк (Фото: таблоід)

Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко з засідання уряду у середу

Деталі: Виконання обов'язків голови ДМС уряд тимчасово поклав на першу заступницю Соколюка Наталію Науменко.

 
Т.в.о. голови ДМС Наталія Науменко
фото: ДМС

Причини такого рішення наразі невідомі.

Нагадаємо: У серпні Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службазвільненняКабінет міністрів
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