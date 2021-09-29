Уряд звільнив голову Державної міграційної служби

Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко з засідання уряду у середу

Деталі: Виконання обов'язків голови ДМС уряд тимчасово поклав на першу заступницю Соколюка Наталію Науменко.

Т.в.о. голови ДМС Наталія Науменко фото: ДМС

Причини такого рішення наразі невідомі.

Нагадаємо: У серпні Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.