Правительство уволило главу Государственной миграционной службы
Среда, 29 сентября 2021, 14:29
Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.
Источник: нардеп Алексей Гончаренко с заседания правительства в среду
Детали: Выполнение обязанностей главы ГМС правительство временно возложило на первого заместителя Соколюка Наталью Науменко.
Причины такого решения пока неизвестны.
Напомним: В августе Соколюк отгулял свадьбу со своей второй женой - Анастасией Зинченко, которую полтора года назад освободил из китайского карантина в Ухане.