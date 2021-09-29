Правительство уволило главу Государственной миграционной службы

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко с заседания правительства в среду

Детали: Выполнение обязанностей главы ГМС правительство временно возложило на первого заместителя Соколюка Наталью Науменко.

Вр.и.о. главы ГМС Наталья Науменко фото: гмс

Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним: В августе Соколюк отгулял свадьбу со своей второй женой - Анастасией Зинченко, которую полтора года назад освободил из китайского карантина в Ухане.