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Правительство уволило главу Государственной миграционной службы

Среда, 29 сентября 2021, 14:29
Уволенный Максим Соколюк (Фото: таблоід)

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко с заседания правительства в среду

Детали: Выполнение обязанностей главы ГМС правительство временно возложило на первого заместителя Соколюка Наталью Науменко.

 
Вр.и.о. главы ГМС Наталья Науменко
фото: гмс

Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним: В августе Соколюк отгулял свадьбу со своей второй женой - Анастасией Зинченко, которую полтора года назад освободил из китайского карантина в Ухане.

Темы: Миграционная службаувольнениеКабинет министров
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