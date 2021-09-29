Чоловік та жінка масово підробляли Сovid-сертифікати та ПЛР-тести у Києві

У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли Сovid-сертифікати та ПЛР-тести.

Джерело: Київська міська прокуратура, Кіберполіція

Деталі: За даними правоохоронів, 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.

Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 гривень.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

За місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях силовики провели обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус.

В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.