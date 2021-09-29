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Мужчина и женщина массово подделывали Сovid-сертификаты и ПЦР-тесты в Киеве

Среда, 29 сентября 2021, 14:47
Мужчина и женщина массово подделывали Сovid-сертификаты и ПЦР-тесты в Киеве
фото полиции

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали Сovid-сертификаты и ПЦР-тесты.

Источник: Киевская городская прокуратура, Киберполиция

Детали: По данным правоохранительных, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации.

Без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовление ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации. ПЦР-тесты продавали по 600 гривен, а свидетельства о вакцинации стоили 1200 гривен.

В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях силовики провели обыски. Изъяты: ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

В результате осмотра изъятого техники обнаружена переписка с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов и выявлены бланки для их изготовления.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: КиевпрокуратураCovid-2019
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