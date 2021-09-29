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Єврокомісія запропонувала ускладнити видачу віз чиновникам режиму Лукашенка

Середа, 29 вересня 2021, 14:48
Єврокомісія запропонувала ускладнити видачу віз чиновникам режиму Лукашенка
Олександр Лукашенко, фото “Белта”

Європейська комісія офіційно запропонувала призупинити дію спрощення візового режиму для Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Це рішення послідувало після спроб білоруського режиму дестабілізувати ЄС і його держави-члени, сприяючи незаконній міграції в політичних цілях, а також після його рішенням від 28 червня 2021 року зупинити дію угоди про реадмісію між ЄС та Білоруссю", - сказано у повідомленні комісії.

Призупинення стосується окремих категорій посадових осіб, пов'язаних з режимом Лукашенка, і не торкнеться пересічних громадян Білорусі, які продовжать користуватися пільгами відповідно до Угоди про спрощення візового режиму, наголосили в ЄК.

Коли пропозицію ЄК затвердить Рада ЄС, то стосовно окремих громадян не будуть скасовані вимоги надати додаткові документальні докази мети поїздки. Крім того, фінансові збори за обробку їхніх заяв на візу не будуть знижені.

Ці заходи торкнуться тільки членів офіційних делегацій Білорусі і членів національних і регіональних органів влади Білорусі, Конституційного суду і Верховного суду.

Угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між ЄС та Білоруссю вступили в силу в липні 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьвізиЄвропаЄС
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