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Еврокомиссия предложила усложнить выдачу виз чиновникам режима Лукашенко

Среда, 29 сентября 2021, 14:48
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Европейская комиссия официально предложила приостановить действие упрощения визового режима для Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Это решение последовало после попыток белорусского режима дестабилизировать ЕС и его государства-члены, способствуя незаконной миграции в политических целях, а также после его решения от 28 июня 2021 года остановить действие соглашения о реадмиссии между ЕС и Беларусью", - говорится в сообщении комиссии.

Приостановка касается отдельных категорий должностных лиц, связанных с режимом Лукашенко, и не коснется рядовых граждан Беларуси, которые продолжат пользоваться льготами в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима, отметили в ЕК.

Когда предложение ЕК утвердит Совет ЕС, то в отношении отдельных граждан не будут отменены требования предоставить дополнительные документальные доказательства цели поездки. Кроме того, финансовые сборы за обработку их заявлений на визу не будут снижены.

Эти меры коснутся только члены официальных делегаций Беларуси и членов национальных и региональных органов власти Беларуси, Конституционного суда и Верховного суда.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью вступили в силу в июле 2020 года.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвизыЕвропаЕС
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