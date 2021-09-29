Лава з вулкана на Канарах утворила гігантську піраміду в морі

Потік лави з вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, який досяг океану, утворив у воді своєрідну піраміду заввишки понад 50 метрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

На березі також утворилася своєрідна дельта, через яку потік лаву потрапляє у воду, створюючи величезні хмари чорно-білого диму.

З міркувань безпеки до цієї зони заборонили підходити з суші та з моря у радіусі двох морських миль. Науковці раніше заявили, що згодом потік лави може призвести до фактичного збільшення площі острова.

фото: IEO

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха почалося 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення. Минулими вихідними активізація виверження призвела до нової хвилі евакуацій та зупинки роботи місцевого аеропорту.

27 вересня вулкан затих на кілька годин, але після цієї паузи знову почав вивергатися. Потік лави знищив близько 770 будинків, евакуювали загалом близько 6000 людей.

У вівторок уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма зоною стихійного лиха, що запускає юридичні механізми для надання допомоги.