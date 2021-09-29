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Лава из вулкана на Канарах образовала гигантскую пирамиду в море

Среда, 29 сентября 2021, 15:27
фото: Kit Radio Internacional

Поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который достиг океана, создал в воде своеобразную пирамиду высотой более 50 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

На берегу также образовалась своеобразная дельта, через которую лавовый поток попадает в воду, создавая огромные облака черно-белого дыма.

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль. Ученые ранее заявили, что впоследствии поток лавы может привести к фактическому увеличению площади острова.

 
фото: IEO

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении. В минувшие выходные активизация извержения привела к новой волне эвакуации и остановке работы местного аэропорта.

В понедельник 27 сентября вулкан затих на несколько часов, но после этой паузы снова начал извергаться. Поток лавы уничтожил около 600 домов, эвакуировали в общей сложности около 600 человек.

Во вторник правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия, запускает юридические механизмы для оказания помощи.

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