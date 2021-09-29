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У Білорусі нарахували понад 700 політв'язнів – правозахисники

Середа, 29 вересня 2021, 15:45
У Білорусі нарахували понад 700 політв'язнів – правозахисники
Фото з Facebook ПЦ "Весна"

Станом на 29 вересня у Білорусі визнані політичними в'язнями 702 людини.

Джерело: Правозахисний центр "Весна"

Дослівно: "Велика частина цих людей потрапила під політично мотивоване кримінальне переслідування у зв'язку подіями, які розгорнулися під час і після кампанії з виборів президента Білорусі у 2020 році".

Деталі: Серед політв'язнів – блогери, бізнесмени, активісти штабів кандидатів у президенти, учасники акцій протесту, які не побоялися скористатися своїм правом на мирні зібрання, на висловлення своєї думки та на участь в політичному житті країни.

За даними правозахисників, тільки за 21-23 вересня було затримано 11 осіб – працівників заво1дів і представників страйкових комітетів "Гродно Азоту", Білоруського металургійного заводу, Білоруської залізниці і "Нафтану". Ці люди перебувають у СІЗО КДБ і СІЗО-3.

За інформацією правозахисників, їх затримали за підозрою в державній зраді, змові чи інших діях, вчинених з метою захоплення державної влади.

Також державні ЗМІ повідомили про порушення кримінальної справи за створення екстремістського формування – затримання пов'язують з діяльністю організації "Робочий рух", визнаної владою Білорусі екстремістською.

Ця організація виступала за припинення застосування насильства і переслідування з боку силовиків щодо мирних громадян, звільнення всіх політв'язнів і відставку Олександра Лукашенка з посади президента.

Українська правда
Теми: Білорусьполітв'язні
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