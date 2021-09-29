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В Беларуси насчитали более 700 политзаключенных – правозащитники

Среда, 29 сентября 2021, 15:45
Фото с Facebook ПЦ "Весна"

По состоянию на 29 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 702 человека.

Источник: Правозащитный центр "Весна"

Дословно: "Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году".

Детали: Среди политзаключенных – блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста, которые не побоялись воспользоваться своим правом на мирные собрания, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны.

По данным правозащитников, только за 21-23 сентября были задержаны 11 человек – заводчан и представителей стачечных комитетов "Гродно Азота", Белорусского металлургического завода, Белорусской железной дороги и "Нафтана". Эти люди находятся в СИЗО КГБ и СИЗО-3.

По информации правозащитников, их задержали по подозрению в госизмене, заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

Также государственные СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела за создание экстремистского формирования – задержания связывают с деятельностью организации "Рабочы рух", признанной властями Беларуси экстремистской.

Эта организация выступала за прекращение применения насилия и преследования со стороны силовых ведомств в отношении мирных граждан, освобождение всех политзаключенных и отставку Александра Лукашенко с должности президента.

Украинская правда
Темы: Беларусьполитзаключенные
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